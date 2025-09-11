Türkiye İş Dünyasında Can Holding Hareketliliği

CAN HOLDING’İN GÜÇLÜ HAREKETLİLİĞİ

Son zamanlarda Türkiye iş dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, Can Holding etrafında meydana gelen hareketlilik oldu. Özellikle holdingin sahibi Kemal Can ile ilişkili olduğu iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alınması, kamuoyunun ve medyanın dikkatini bu güçlü şirketler grubuna yönlendirdi. Ancak, “Can Holding serveti” ifadesi, şirketin toplam varlıkları, iştirakleri, yıllık cirosu ve piyasa değeri üzerinden yapılan bir değerlendirmeyi içeriyor. Şu anda şirketin toplam servetiyle ilgili kamuya açık bir rapor veya bilanço yok.

BEŞ KAT BİR ARTIS

Can Holding, medya, enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve teknoloji gibi yüksek sermaye gerektiren sektörlerde faaliyet gösterdiği için servetinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor. Bazı kaynaklarda, Can Holding’in konsolide büyüklüğünün yakın gelecekte beş katına çıkması planlandığı belirtiliyor. Bu durum, mevcut değerinin yüksek olduğuna dair bir gösterge sunuyor. Kemal Can’ın liderliğinde, Can Holding, Türkiye’nin en geniş portföre sahip holdinglerinden biri konumuna gelmiştir.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Bağlı olduğu sektöre göre Can Holding’in öne çıkan bazı şirketleri ve markaları şunlardır: Energy Petrol; enerji alanındaki en büyük yatırımlardan biri olup, Türkiye genelinde 500’ü aşkın bayisiyle hizmet sunmaktadır. Sadece akaryakıt dağıtımı değil, aynı zamanda madeni yağ üretimi ile de önemli bir paya sahiptir. Elektronik ve dayanıklı tüketim alanındaki faaliyetleri ise Awox, Seikon ve Telefox markaları ile yürütülmektedir. Awox özellikle küçük ev aletleri ve televizyon pazarında tanınırken, Seikon ve Telefox da tüketici elektroniğinde hızla büyüyor.

Can Holding, 2019 yılında Türkiye’nin köklü vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni bünyesine katarak eğitim sektörüne olan ciddi yatırımlarından birini gerçekleştirmiştir. Eğitim alanındaki bir diğer önemli yatırım ise, prestijli eğitim kurumları portföyünde yer alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’dir. Aynı zamanda, lojistik ve taşımacılık alanında VIP Transport ile yüksek güvenlikli ve özel taşımacılık hizmetleri sunuyor.

SAĞLIK VE TURİZM ALANINDA YATIRIMLAR

Can Holding, sağlık sektöründeki varlığını güçlendirmek için Özel Mediza Hospital yatırımı yapmıştır. Bu hastane modern teknolojilerle donatılmış sağlık hizmetleri sunuyor. Turizm ve otelcilik sektörüne yönelik yatırımı ise Golden Hill Hotel ile temsil ediliyor. Bu tesis konfor, lüks ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyor.

MEDYA SEKTÖRÜNE GİRİŞİ

2024 yılında yapılan en dikkat çekici hamlelerden biri, Can Holding’in medya sektörüne girişiydi. Ciner Yayın Holding’in medya varlıklarını satın alan Can Holding, Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ve HT Spor gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Bu strateji, Kemal Can’ın iş dünyasında olduğu kadar medya arenasında da etki sahibi bir figür olmasını sağladı.