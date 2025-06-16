Türkiye İş Girişim Sermayesi, Enlila’yı kurdu

ENLİLA BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMİ KURULDU

Türkiye İş Bankası Grubu’na bağlı İş Girişim Sermayesi, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’ndeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile spazondorlu bir araştırma anlaşması yapmak için Enlila adını verdiği biyoteknoloji girişimini hayata geçirdi. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde gerçekleştirilen araştırmalarda, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların ardındaki önemli bir mekanizma keşfedildi. Klinik öncesi çalışmalar, bu mekanizmanın yüksek bir tedavi potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, laboratuvar bu alana yönelik moleküller geliştirdi. Enlila’nın amacı, bu bilimsel buluşun klinik uygulamaya dönüşümünü desteklemek olacak.

METABOLİK HORMON SİSTEMLERİ TANIMLANDI

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yıllardır metabolizmanın temel biyolojisi üzerine yürüttüğü çalışmalar, metabolik ve inflamatuar yolları düzenleme kapasitesi olan lipid metabolizması ve lipid bağlayıcı proteinler üzerinde yoğunlaşıyor. Hotamışlıgil Laboratuvarı, prestijli bilimsel dergilerde yayımlanan çok sayıda klinik öncesi çalışma sayesinde, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların obezite süreci üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin yeniden kazanımının yanı sıra kronik inflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve astım gibi hastalıklarla mücadeleye yardımcı olduğunu gösterdi.

FINANSMAN DESTEĞİ VE HEDEFLER

Enlila, Hotamışlıgil Laboratuvarı’na finansman sağlamak ve burada geliştirilmekte olan tedavi yöntemini destekleyerek klinik uygulamalara ilerlemesini sağlamayı amaçlayan bir İş Girişim Sermayesi iştiraki olarak kuruldu. Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi, Harvard Chan Fakültesi adına Enlila ile sponsorlu araştırma ve lisans anlaşması imzaladı. Enlila’nın finansmanı, bilimsel çalışmaları sürdürecek ve Hotamışlıgil Laboratuvarı’ndaki bulguları karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürecek.

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL’İN AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, anlaşma imza töreninde yaptığı konuşmada, “Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi ve uyum yeteneğimizi kaybediyoruz ve bu durum birçok hastalığın hızlanmasına yol açıyor. Laboratuvarım bu süreçlerde merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemleri tanımladı ve bunların klinik öncesi modellerde tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak. Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI’NDAN DESTEK

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da imza töreninde, “Bankamızın ikinci yüzyılında bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğine imza atıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.’ Enlila ile çıktığımız yolculuğu Grubumuzun misyonu açısından son derece kıymetli buluyorum. Harvard Üniversitesi ile sürdürülecek bu yenilikçi girişim, bilimin ve finansın gücünü akademi-endüstri işbirliği çatısında birleştirerek kaliteli ve hastalıksız bir yaşam için bize yeni kapılar açıyor” diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

BİYOTEKNOLOJİ İLE DESTEKLENEN GİRİŞİM

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, “Biyoteknoloji girişimciliği, sadece bugünün değil, önümüzdeki yüzyılın da en stratejik gelişim alanlarından biri. Bu alanda bir oyuncu olmak, bilim, sağlık, ekonomi gibi birçok alanda değer yaratmak için fırsatlar sunuyor. Enlila, yaşlanma ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretecek bir tedavi sürecini Türkiye merkezli desteklemeyi hedefliyor. Ülkemizden bu girişimi yönlendirmekten memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.