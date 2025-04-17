Türkiye, İş Kazalarında Avrupa Birincisi

İŞ KAZALARINDA ÜLKE SIRALAMASI

Türkiye, ekonomisinin sürekli olarak büyümesi ile birlikte iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede her gün resmi olarak 172 iş kazası meydana geliyor. Bu kazaların sonucu olarak ortalama 4 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de daimi olarak iş göremez hale geliyor. Uzmanlara göre, “denetimsizlik” bu kazaların en önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

DENETİM VE GÜVENLİK SORUNLARI

Kazaların bu kadar artmasından sonra, iş güvenliği denetimleri gerçekleştiren iş güvenliği şirketleri ve uzmanları yeniden gündeme geliyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa’da en yüksek sıralamada olduğunu ve dünyada üçüncü olduğunu gösteriyor. Uzmanların açıklamalarına göre, her gün yaşanan 172 iş kazasının arkasında yatan sebepler arasında ihmal, taşeronlaşma ve daha fazla kar etme hırsı dikkat çekiyor. Ayrıca, iş kazalarının en büyük nedenlerinden biri de denetimsizlik olarak belirtiliyor.

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Türkiye, rekabete dayalı sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için piyasa ekonomisini hukuksal bir çerçeveye oturtmak adına çeşitli mekanizmalar kurmuş durumda. Bunların başında işyeri güvenliği, iş güvenliği ve işçi güvenliği konularında yetkilendirilen ve denetleme görevini üstlenen şirketler geliyor. Ayrıca, çalışma alanlarında işçi güvenliğinin sağlanması için denetimlerde bulunan iş güvenliği uzmanları bu meselede önemli bir rol oynuyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde güvenlik önlemleri almayan işçilerin durumu, sürekli olarak medya gündemine geliyor. Bu durum ise iş kazaları ve işçi ölümlerinin artmasına neden olduğu gibi, yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlarının görevlerini ne kadar etkin yaptıkları sorusunu gündeme getiriyor.