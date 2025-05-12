Türkiye İşçi Partisi Barış Özlemimizdir

TERÖRÜN ACI sonuçLARI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesiyle ilgili olarak, “Savaşın, şiddetin, terörün, adını nasıl koyarsak koyalım, acısını bu ülkenin yoksul insanları çekiyor. Bu yüzden barış bizim için gerçek bir özlem, talep, gerçek bir hayal.” ifadesini kullandı. Baş, barışa ihtiyacın arttığı bir dönemde daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. “Biz bunu başarabiliriz” diyen TİP Genel Başkanı, NOW TV’de yayınlanan “Çalar Saat” programına konuk oldu.

BARIŞ İÇİN ÇELİŞKİLER

Programda, İlker Karagöz’ün PKK’nın kendini feshetmesine dair yönelttiği “Olumlu havada ilerleyen bu süreç, enfekte edilir mi? Bu tarihi bir dönüm noktası mıdır?” sorusunu yanıtlayan Baş, “Bir hedef var, ifade edilen hedef: Barış, Türkiye’de şiddetsiz bir ortamın yaratılması. Burada geniş bir mutabakat var, bir de bu hedefe giderken çeşitli niyetler var.” dedi. Baş, iktidarın niyetinin kendi koltuğunu sağlamlaştırmak olduğunu ve bunun barışı araçsallaştırdığını belirtti. “Bizim de barış diye bir özlemimiz var, Türkiye’de barışın sağlanması lazım.” şeklinde konuştu.

YOKSUL İNSANLARIN ACISI

“Bence bu ‘hedef’ ve ‘niyet’ arasındaki çelişkiye, ‘sorumluluğu’ eklerim.” diyen Baş, yurttaşların ve demokratik kitle örgütlerinin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. “Savaşta yoksul çocukları ölüyor. Galiba insanın hayatta yaşayacağı en büyük acı, evlat acısıdır.” diyerek bu acıyı yaşayanların, başka anne babaların yaşamaması için çaba göstereceğini düşündüğünü belirtti. “30 yıldır bunları tartışıyoruz. Hep yoksul evlere bayraklar asıldı bu ülkede. Bunun acısını yoksul insanlar çekiyor.” şeklinde vurguladı.

BİR ARADA YAŞAMA İRADESİ

Baş, barışın sağlanması için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Dünyanın farklı yerlerinde de böyle çatışmalar yaşandı ve toplumlar birbirine düşman edildi.” diyen Baş, Türkiye’de de bunun için yapılan çabaların başarısız olduğunu belirtti. Ancak, “Bugüne kadar nasıl birbirimize sahip çıktıysak, çok önemli, birlikte yaşama iradesi var.” diyerek herkesin ortak ülkesi olan bir Türkiye’de kardeşçe yaşama koşullarının oluştuğunu aktardı.