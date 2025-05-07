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Türkiye İşçi Partisi Eyleme Katılacak

GÜNDEM ÜZERİNE NİHAİ DESTEK

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı planlı saldırı sonrasında bugün Beyazıt Meydanı’na yaptığı çağrıyı önemsiyoruz. Dayanışma adına parti ve gençlik örgütümüzle eyleme katılacağız” dedi. CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşecek.

TOPLU YÜRÜYÜŞ PLANI

TİP, mitinge destek vermek amacıyla bir çağrı yaparak, saat 20.00’de Vezneciler’de toplanıp Beyazıt Meydanı’na yürüyeceklerini duyurdu. Erkan Baş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Halkımızı yalnız ve çaresiz olmadığımızı göstermeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

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