Türkiye İşgücü Yetiştirme Programı Başladı

PROGRAMIN BAŞLATILMASI

Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliğiyle hayata geçen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Muğla’da uygulanmaya başladı. Muğla’da en fazla zorlanan meslek gruplarında eleman temini amacıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, çeşitli işletmelerde ‘Mutfak Görevlisi’ ve ‘Kat Hizmetleri Elemanı’ mesleklerinde eğitim alan kursiyerler işbaşı yaptı.

KURSİYER TALEP KURALLARI

NİYEP, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte bireylerin yetiştirilmesini hedefliyor. Program çerçevesinde; 1-4 çalışanı olan iş yerleri, çalışan sayısı kadar, 5-9 çalışanı bulunan yerler en fazla 12 kişi, 10-49 çalışanı olan iş yerleri ise en fazla 24 kişiye kadar kursiyer talep edebiliyor. 50 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler, sigortalı sayısının yüzde 50’sine kadar kursiyer talep edebiliyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE DESTEKLER

Program süresince kursiyerlere günlük 850,18 TL cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimler, 160 fiili gün kadar sürebiliyor ve katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler sunularak mesleki yeterlilik kazandırılması amaçlanıyor. İŞKUR, bu programla Muğla’da hem istihdamı artırma hem de zorunlu mesleklerde nitelikli bireylerin kazanılmasını hedefliyor.