Türkiye İslam Aleminin Liderliğini Üstlenmeli

İSRAİL-İRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İsrail ile İran arasındaki sıcak gelişmeleri ele aldı. Canlı yayında sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Altınöz, Türkiye’nin İslam aleminin liderliğini üstlenmesi gerektiğini savundu. “Net bir duruş sergilemenin zamanının geldiğini” belirterek İran’a yönelik İsrail saldırılarına sessiz kalmanın doğru olmadığını ifade etti. “Biz İslam aleminin lideriyiz. Türkiye olarak bu ülkelerin başında biz varız” diyen Altınöz, iktidar partisi yöneticilerine tarihi güçlerini kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA DAYANIŞMA GEREKİYOR

Altınöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Eğer D8’leri toplayıp da şu an itibariyle bir kurşun dahi atılırsa bu 8 ülkeye atılmış demektir” ifadesini kullanmasının önemli olduğunu vurguladı. “İslam alemini toplamalı ve cihat ilan etmemiz lazım” diyen Altınöz, Suriye ve Filistin’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Türkiye’nin rolünü ortaya koyması gerektiğini belirten Altınöz, “İran’a yapılan yarın bize de yapılacak” diyerek İsrail’in saldırılara karşı ortak bir duruş sergilemenin önemini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA STRATEJİSİ

Altınöz, Türkiye’nin her an bir savaşa girişme ihtimali üzerinde durarak, “Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı” dedi. İncirlik’in, Amerika’nın büyük üslerinden biri olduğunu belirten Altınöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye karşı net bir tavır alması gerektiğini savundu. “Yapmazsak, sessiz durursak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diyerek Türkiye’nin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. “Bugün itibariyle bunu yapmazsak yarın geç olabilir” uyarısını yaptı.