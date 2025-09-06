TÜRKİYE, İSPANYA İLE MAÇA HAZIR

A MILLİ TAKIM İSPANYA İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında yarın İspanya’yı ağırlıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek bu heyecan dolu karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Türkiye – İspanya maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Ayrıca, mücadele Exxen platformundan da takip edilebilecek.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcılığı görevini yine aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Chris Kavanagh olacak. Milli takım, E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 ile geçti, İspanya ise Sofya’da Bulgaristan’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu durumda İspanya, averajla liderken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puan almayı başaramadı.

Grubun diğer karşılaşması, yarın TSİ 16.00’da Gürcistan ile Bulgaristan arasında Tiflis’te gerçekleşecek. İspanya, geçtiğimiz yıl Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalde İngiltere’yi 2-1 yenerek kupa sevinci yaşamıştı. A Milli Takım ise çeyrek finale yükseldikten sonra bu turda Hollanda’ya 2-1’lik skorla elenerek turnuvaya veda etti.