Türkiye – İspanya Maçı 21.45’te Başlayacak

MÜCADELE TARİHİ VE SAATİ

Dev mücadele Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te start alacak. Bu kritik karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver hakemlik yapacak. Maçta Oliver’in yardımcılığını ise Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek. Futbolseverler Türkiye ve İspanya arasındaki mücadelede gözlerini maça çevirdi: Skor ne durumda, maç sona erdi mi?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda kritik bir karşılaşma gerçekleşecek. Türkiye ile İspanya’nın karşı karşıya geleceği bu maç TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı yayınlanacak. TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden şifresiz izlenebilecek. Aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz yayın yapılması planlanıyor. Exxen aboneleri, maçı hem Türksat uydusu hem de çevrim içi platformdan şifreli olarak takip edebilecek.

GELECEK MAÇLAR

Türkiye ile İspanya arasındaki bu müsabaka 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Başlama saati yine 21.45 olarak belirlenmiş durumda. Bu dev mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşecek. Türkiye ve İspanya, grup aşamasında bir kez daha 18 Kasım 2025’te karşı karşıya gelme fırsatı bulacak. Türkiye İspanya maçı henüz başlamadı.