Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

TÜRKİYE’İN GALİBİYETİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na iyi bir başlangıç yaptı. Milliler, E Grubu’ndaki ilk maçında İspanya’yı 3-0 yenerek galip geldi. Maçın setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 olarak sona erdi.

KARŞILAŞMA DETAYLARI

Oyun, 80 dakika sürdü ve Nakhon Ratchasima’da yapıldı. Maçta hakemlik görevini Japon Sumie Myoi ve Mısırlı Wael Kandil üstlendi. Türkiye adına mücadelede Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar ve Gizem (L) yer aldı. İspanyol ekipte ise Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela ve Herrera (L) görev aldı.

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci mücadelesinde 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30’da Bulgaristan ile karşılaşacak. Maç öncesi takımın durumu ve motivasyonu yüksek görünüyor.