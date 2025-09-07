Türkiye – İspanya Maçı Büyük İlgi Görüyor

MAÇIN GÜNDEMİ VE İZLENME KANALLARI

Türkiye – İspanya maçı, Dünya Kupası Elemeleri’nin önemli karşılaşmalarından biri olarak spor dünyasını sarmalıyor. Taraftarların en fazla merak ettiği konu “Bu maç tek seferlik mi olacak, yoksa rövanş yapılacak mı?” sorusu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu kritik müsabaka, Türkiye’nin güçlü rakibi İspanya ile gerçekleşecek. Futbolseverler bu heyecan dolu maçı, TV8, CBC Sport ve Exxen platformlarından canlı olarak izleyebilecek.

MAÇIN YAYINLANMA ŞEKİLLERİ

TV8, Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden takip edilebileceği gibi, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz bir şekilde de izlenebiliyor. Exxen platformu ise Türksat uydusu ve çevrim içi yayın desteği ile şifreli olarak futbolseverlere ulaşacak. Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek bu büyük mücadele, 7 Eylül Pazar günü saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLER

Bu önemli karşılaşmanın ardından Türkiye, İspanya ile 18 Kasım 2025’te bir kez daha karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci sınavında milliler, tarih boyunca İspanya’ya karşı yalnız bir kez galip geldi. Bu zafer, 71 yıl önce İstanbul’da gerçekleşti. A Milli Takım, bugüne kadar İspanya ile 11 maç yaptı ve bu karşılaşmaların sadece birini kazanmayı başardı. 14 Mart 1954’te oynanan Dünya Kupası Eleme maçında 1-0’lık skorla galip gelen Türkiye, 1954’ten bu yana oynanan 8 maçta İspanya’yı yenemedi. Milliler, bu dönemde 5 yenilgi alarak 3 maçta ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca son 7 maçta sadece bir gol atabildi. Oynanacak olan bu yeni mücadele ile birlikte Türkiye ve İspanya, tarihleri boyunca 12. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye bugüne dek bu rakibi karşısında 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. İspanya ise son Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahada yer alacak.