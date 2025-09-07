Türkiye İspanya Maçı Canlı Yayında

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Türkiye – İspanya mücadelesini izlemek isteyen sporseverler, yayının detaylarını araştırıyor. Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip bu maçın başlama saati ve hangi platformlarda canlı yayınlanacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında. Yayın seçenekleri ve canlı takip bilgileri ise şu şekilde…

TÜRKİYE İSPANYA TARİHİ MAÇI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci karşılaşmada Türkiye, İspanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, rakibi ile tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce elde etti. Türk milli takımı, İspanya ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı ve bu maçların yalnızca birini kazanabildi. 14 Mart 1954’te İstanbul’da oynanan Dünya Kupası Eleme maçında Türkiye, İspanya’yı 1-0 mağlup etmişti. 1954’ten sonra oynanan 8 maçta ise Türkiye, İspanya’yı yenemedi. Bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Son 7 maçta ise İspanya’ya yalnızca bir gol atmayı başardı. Türkiye ve İspanya, yarın oynanacak bu mücadeleyle 12. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa Şampiyonası’nı en son kazanan İspanya’ya karşı Türkiye, 11 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Futbolseverler, Türkiye ile İspanya arasındaki bu zorlu karşılaşmayı TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı izleyebilecek. TV8, Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden izlenebildiği gibi, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz yayın yapılacak. Exxen platformu ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek. Türkiye ile İspanya arasındaki önemli mücadele 7 Eylül Pazar günü futbolseverlerle buluşacak ve karşılaşmanın başlama düdüğü 21:45’te çalacak. Müsabakaya Konya’nın ev sahipliği yapacağı belirtildi ve maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşecek.