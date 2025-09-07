Haberler

Türkiye–İspanya Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye–İspanya karşılaşması, eleme aşamalarında öne çıkan önemli mücadelelerden biri olarak futbol dünyasını meşgul ediyor. Bu karşılaşmanın yayın platformları ise futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye–İspanya milli maçı nereden ve nasıl izlenebilecek? Türkiye ile İspanya, bu önemli maçla 12. kez bir araya gelecek. Daha önce gerçekleşen 11 maçta İspanya 6 galibiyet alırken, Türkiye yalnızca 1 kez kazanabildi ve 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kritik mücadele, TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden izlenebilecek.

BÜYÜK EKRANDA İZLEME İMKANLARI

TV8, izleyicilere çeşitli platformlardan sunuluyor. Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 kanalları üzerinden Türkiye–İspanya karşılaşmasını takip etmek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılacak. Exxen platformu ise internet ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak erişilebilir olacak.

İki güçlü ekip, 7 Eylül Pazar günü saat 21:45’te Konya’da karşılaşacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce İspanya’ya karşı elde etmişti. Türkiye’nin İspanya ile oynadığı toplam 11 maçta yalnızca 1 galibiyet bulunuyor. Bu galibiyeti Türkiye, 14 Mart 1954’te İstanbul’da gerçekleşen Dünya Kupası Eleme maçında 1-0’lık sonuçla elde etti. O tarihten sonra oynanan 8 karşılaşmada ise Türkiye, 5 yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı. Son 7 maçta Türkiye, İspanya ağlarını sadece 1 kez bulabildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şarkikaraağaç’ta Yangın Kontrol Altında

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadı.
Haberler

Konya’da Maç İçin Ekran Kuruldu

Konya'da, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye-İspanya maçını izlemek için kent meydanı kalabalıklaştı. Taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı ile destek verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.