Türkiye-İspanya Maçı İçin Geri Sayım Başladı

GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek mücadele için geri sayım sürüyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek olan bu karşılaşmanın yayın bilgileri, taraftarlar arasında büyük bir merak oluşturuyor. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yöneteceği bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

A Milli Takım ile İspanya arasındaki önemli karşılaşma 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılacak dev randevu, TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ay-yıldızlı takımda İspanya karşısında yalnızca Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.

Konuk ekip İspanya’da ise sakatlıkları devam eden Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı ve Türkiye karşısında sahada yer almayacaklar. Bu gelişmeler, her iki takım için zorlu bir mücadele olacağının habercisi.