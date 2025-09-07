Haberler

Türkiye-İspanya Maçı İçin Geri Sayım Başladı

MAÇ GÜNÜ VE YERİ

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele için geri sayım başladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın yayın bilgileri meteorolojiyi merakla bekleyen taraftarlar için önemli bir konu oldu. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yöneteceği bu kritik maçın tarihi, saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN KANALI

A Milli Takım ile İspanya arasındaki bu önemli mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak bu dev etkinlik, TV8 ekranlarından şifresiz bir şekilde futbolseverlerle buluşacak.

SAKATLIKLAR VE KADRO DURUMU

Ay-yıldızlı ekipte İspanya karşılaşması öncesinde sadece Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla genç futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer almayacak. Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan maçı öncesinde aday kadrodan çıkarılmıştı ve Türkiye karşısında da sahada yer alması beklenmiyor.

ÖNEMLİ

