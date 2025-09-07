Türkiye – İspanya Maçı Konya’da Olacak

İSPANYA İLE ZORLU MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Dünya Kupası Elemeleri’nin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Türkiye – İspanya maçı, futbol tutkunlarının gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Bu zorlu randevu öncesinde taraftarların en çok merak ettiği husus, “Türkiye – İspanya maçı hangi statta yapılacak?” sorusu oldu. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında güçlü rakibi İspanya ile mücadele edecek. Milliler, tarih boyunca İspanya karşısındaki tek galibiyetini tam 71 yıl önce elde etmişti.

TARİHİ MAÇLARIN DÖKÜMÜ

A Milli Takım, bugüne dek İspanya ile 11 maç gerçekleştirdi. Bu karşılaşmalardan yalnızca birinde galip gelen ay-yıldızlı ekip, 14 Mart 1954’te İstanbul’da düzenlenen Dünya Kupası Eleme maçında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Türkiye, 1954’ten bu yana İspanya ile oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu 8 maçta 5 kez mağlup olan milliler, 3 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. Ayrıca son 7 mücadelede rakip filelere sadece bir gol atabildi. İki ülke, yeni karşılaşmayla birlikte tarihinde 12. kez yüz yüze gelecek. Son Avrupa Şampiyonu olan rakibi karşısında millilerin daha önce oynanan 11 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nin kritik mücadelesinde Türkiye ile İspanya karşılaşacak. Futbolseverler, bu zorlu randevuyu TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı izleyebilecek. TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan izlenebildiği gibi, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor. Exxen platformu ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın imkanı sunacak.

MAÇ TARIHI VE YERİ

Türkiye ile İspanya arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Mücadelenin başlama düdüğü saat 21:45’te çalacak ve iki takım Konya’da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.