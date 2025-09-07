Türkiye İspanya Maçı Konya’da Yapılacak

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak. Bu zorlu maçta İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’a yan hakemler olan Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek.

MAÇ KADROSU VE TARİHİ KARŞILAŞMALAR

Gürcistan deplasmanında elde edilen 3 puanla elemelere moralli başlayan A Milli Takım, ikinci sınavında Konya’da İspanya’yı ağırlıyor. İki ülke, yaklaşık 9 yıl aradan sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Şu ana dek Türkiye ile İspanya arasında 11 karşılaşma gerçekleştirilmiş. Bu maçların 2’si hazırlık mücadelesi olurken, geri kalanında resmi turnuvalar oynandı. İspanya, 6 kez sahadan galip çıkarken, 4 maç berabere sonuçlandı; Türkiye ise yalnızca 1 kez galip geldi.

GEÇMİŞ BAŞARILAR VE HEDEFLER

Ay-yıldızlılar, İspanya’ya karşı tek zaferini 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde İstanbul’daki İnönü Stadı’nda 1-0’lık skorla elde etmişti. O dönemde oynanan üç maçın ardından kura çekimiyle Dünya Kupası bileti Türkiye’ye gitmişti. Milliler, 71 yıl sonra bu tarihi başarıyı tekrar etmeyi hedefliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye ile İspanya tekrar karşı karşıya gelecek.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma, TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TV8 kanalı, Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanalları ile Türksat uydusu üzerinden de şifresiz izlenebilecek. Exxen kullanıcıları ise karşılaşmayı hem Türksat uydusu hem de çevrimiçi platform aracılığıyla şifreli takip edebilecek. Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve başlama düdüğü saat 21.45’te çalacak.

REVAŞ MAÇI TARİHİ

Bu grup aşamasında Türkiye ve İspanya bir kez daha sahaya çıkacak. Rövanş mücadelesi 18 Kasım 2025 tarihinde planlanmış durumda.