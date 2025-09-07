Türkiye, İspanya Maçını İzleyin

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan Türkiye – İspanya karşılaşmasını izlemek isteyen spor tutkunları, yayın bilgilerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu maç, Dünya Kupası yolunda kritik bir öneme sahip. Karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın platformları, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye – İspanya özeti izleme linki ve goller nereden takip edilebilir? İşte canlı yayın alternatifleri ve tüm detaylar.

TÜRKİYE – İSPANYA TARİHİ VE PERFORMANSI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ikinci maçına çıkacak olan A Milli Takım, İspanya ile bir araya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu rakibine karşı tarihindeki tek galibiyetini tam 71 yıl önce elde etmişti. Türkiye, İspanya ile şimdiye kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden sadece birini kazanabilen Milliler, 14 Mart 1954’te İstanbul’da oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında İspanya’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. O günden sonra Türkiye, İspanya’ya karşı oynadığı 8 karşılaşmada galip gelemedi. Bu maçların 5’inde kaybeden Milli Takım, 3 kez de berabere kaldı. Son 7 karşılaşmada ise İspanya’ya karşı yalnızca bir gol atabildi.

Yarınki maç ile birlikte Türkiye ve İspanya, 12. kez karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası’nı en son kazanan İspanya’ya karşı Türkiye’nin geçmiş 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye – İspanya maçı, TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye İspanya özetini TV8 platformlarından izlemek mümkün. TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmesinin yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebiliyor. Exxen kullanıcıları ise karşılaşmayı Türksat uydusu ve çevrimiçi platform üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.

MAÇIN ZAMAN VE YERİ

Milli Takım ile İspanya arasındaki önemli mücadele, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45’te çalacak. Türkiye – İspanya karşılaşması, Konya’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.