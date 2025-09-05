Türkiye, İspanya Maçını Konya’da Oynayacak

Türkiye, Gürcistan deplasmanıyla başlayarak ardından iç sahada İspanya’yı ağlayacak. Bu maç, 2025 sonbaharında düzenlenecek turnuvanın gözde karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman düzenlenecek, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın oynanacağı stadyum ve hakem bilgileri haberimizde yer alıyor…

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşmanın başlama saati resmi açıklamalara göre 21.45 olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ve spor medyası, bu önemli maçın akşam saatlerinde gerçekleşeceğini doğruluyor. Ancak, şu an için maçın hangi televizyon kanalı üzerinden yayınlanacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Yayın hakları genellikle turnuvanın tarihine yaklaştıkça duyuruluyor. Bu nedenle, medya kuruluşları ve TFF’nin resmi iletişim kanallarını takip ederek güncel bilgiyi edinebilirsiniz.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE HAKEM

Bu keyifli karşılaşmada coşku MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaşanacak. Modern tesislerde, A Milli Takım daha önce unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Bu stadyumda, milli takım 7’si resmi, 1’i özel olmak üzere toplam 8 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Maçta düdük çalacak hakem ise İngiliz Michael Oliver. FA (İngiltere Futbol Federasyonu) üyesi olan Oliver, A Millî Takım’ın iki farklı maçında görev almış ve sürpriz sonuçlara tanıklık etmiştir. Oyun yönetiminde Oliver’ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring yer alacak. Dördüncü hakemlik görevini Christopher Kavanagh üstlenirken, VAR’da Jarred Gavan Gillett, AVAR’da ise Darren England bulunacak.