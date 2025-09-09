TÜRKİYE, İSPANYA’YA 6-0 KAYBETTİ

MAÇ SONUCU VE GERGİNLİK

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda gerçekleştirilen ikinci maçta Türkiye, deplasmanda İspanya karşısında 6-0’lık bir mağlubiyet aldı. Maç boyunca yaşanan bazı anlar, dikkat çekici olaylara sahne oldu.

İKİLİ MÜCADELEDE TEPKİLER

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında bir gerginlik ortaya çıktı. İki oyuncunun ikili mücadelesi sırasında Abdülkerim Bardakcı’nın gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Kenan Yıldız, başarılı stoperi kutlamak amacıyla yanına gitti. Ancak, Bardakcı bu duruma sert bir şekilde itiraz ederek Kenan Yıldız’ı itip tepki gösterdi.