Haberler

TÜRKİYE, İSPANYA’YA 6-0 KAYBETTİ

MAÇ SONUCU VE GERGİNLİK

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda gerçekleştirilen ikinci maçta Türkiye, deplasmanda İspanya karşısında 6-0’lık bir mağlubiyet aldı. Maç boyunca yaşanan bazı anlar, dikkat çekici olaylara sahne oldu.

İKİLİ MÜCADELEDE TEPKİLER

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında bir gerginlik ortaya çıktı. İki oyuncunun ikili mücadelesi sırasında Abdülkerim Bardakcı’nın gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Kenan Yıldız, başarılı stoperi kutlamak amacıyla yanına gitti. Ancak, Bardakcı bu duruma sert bir şekilde itiraz ederek Kenan Yıldız’ı itip tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Haberler

Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.