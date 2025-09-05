Türkiye, İspanya’yı yenmek istiyor

GALİBİYET HEDEFİ

Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden A Millî Takım, şimdi de İspanya karşısında galibiyet istiyor. Türkiye, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem moral kazanmayı hem de grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle, futbol severler Türkiye’nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını büyük bir merakla bekliyor.

MAÇIN DETAYLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na Gürcistan’la oynanan deplasman maçıyla başlangıç yapan Türkiye, ikinci sınavında İspanya ile karşılaşacak. Türkiye ile İspanya arasındaki bu kritik maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek. Maçın canlı yayını ise TV8’den izlenebilecek.

HAZIRLIK SÜRECİ

Gürcistan zaferinin ardından Konya’ya geçen A Millî Takım, İspanya maçı için hazırlıklarına odaklanmış durumda. Hazırlık süreci, 5 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapılacak antrenmanla başlayacak. 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısında yer alacak. Aynı gün saat 20.30’da ise Ay-Yıldızlı ekip, maç öncesi son idmanını stadyumda gerçekleştirecek. Milli takım kafilesi, maçın tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek.