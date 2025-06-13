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Türkiye, İsrail’i 84 Farkla Yendi

İLK MAÇTA ZAFER

Türkiye 23 yaş altı tekerlekli sandalye basketbol milli takımı, Brezilya’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’ndaki açılış maçında İsrail’i 111-27 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Sao Paulo’da oynanan karşılaşma sırasında ilk periyot tamamlanırken milliler 31-8’lik bir üstünlük sağladı ve soyunma odasına da 56-14 ile girdi.

ÜSTÜN PERFORMANS DEVAM ETTİ

Üçüncü çeyreği de 85-20’lik avantajla tamamlayan ay-yıldızlılar, maç boyunca gösterdikleri üstün performansla karşılaşmayı 84 sayı farkla kazandı. Bu sonuç, takımın şampiyonadaki iddialı başlangıcını pekiştirdi ve Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın TSİ 17.00’de Kanada ile yapacak.

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