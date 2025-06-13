Türkiye, İsrail’in İran’a saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Saldırının, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bu durumun, İsrail’in bölgede uyguladığı stratejik istikrarsızlaştırma politikalarına hizmet eden bir provokasyon olduğu vurgulandı.

SALDIRILARIN STRATEJİK ANLAMI

Açıklamada, saldırıların İran’ın nükleer programı üzerinde müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir sorunun diplomatik yollarla çözümünü istemediğini, kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan çekinmediğini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek bu tür saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açık sözler arasında, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz” ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, savaşın yayılmaması adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye davet etti.