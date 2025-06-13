Türkiye, İsrail’in İran’a saldırısını kınıyor

Türkiye BM TEMSİLCİSİ ISRAİL’İN SALDIRILARINI KINIYOR

Büyükelçi Levent Eler, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi olarak, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını en sert şekilde kınadıklarını ifade etti. Viyana’da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun bugünkü oturumunda açıklamada bulunan Eler, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Eler, bu durumun bölge ve ötesindeki nükleer güvenlik açısından büyük bir risk oluşturduğunu ve ciddi bir provokasyon olduğunu vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA YANIT VERİYOR

Büyükelçi Eler, “İsrail, kendi çıkarları uğruna bölgesel istikrar ve küresel barışı riske atıyor” diyerek, İran’a yönelik saldırılar hakkında UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin nükleer tesislerin hedef alınmaması gerektiğine dair sözlerini hatırlattı. Eler, “Saldırıların İran’ın nükleer programı üzerine görüşmelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, İsrail hükümetinin diplomatik çözümlere istekli olmadığını göstermektedir.” ifadesini kullandı. Eler, “İsrail’in, İran’a düzenlediği hava saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.” diyerek, İsrail’in saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZİ İLGİ ÇEKİYOR

Büyükelçi Eler, Gazze’deki insani krize de değinerek, “Türkiye, Gazze’deki ağır insani durumdan büyük endişe duymakta ve acil uluslararası destek çağrısında bulunmaktadır.” dedi. Eler, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı zorlukları ve “gıda ve yardım arayışında bulunanların öldürülmesi ve yaralanmasına ilişkin raporların dehşet verici olduğunu” belirtti. Ayrıca, İsrail’in Filistin halkına karşı açlık ve kıtlığı bir silah olarak kullanmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

IKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GEREKEN BİR KONUDUR

Eler, uluslararası toplumun bu meselede kararlı ve tutarlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, “Filistin ve İsrail’in barış içinde bir arada yaşaması için en uygulanabilir çözüm, iki devletli çözümdür.” dedi. Türkiye’nin Orta Doğu’da Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge (NWFZ) oluşturulmasını, kalıcı ve kapsamlı barışa ulaşmak için kritik bir adım olarak gördüğünü ifade eden Eler, “Böyle bir adım, nükleer silahların yayılmasını önleme yönündeki küresel normları güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.