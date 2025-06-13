TÜRKİYE, İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRISINI KINADI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bunun, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlık politikasını destekleyen bir provokasyon niteliğinde olduğu vurgulandı.

PROVOKATİF SİYASİ ADIMLAR

Açıklamada, saldırıların İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiği ifade edilerek, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminin herhangi bir sorunun diplomatik yollarla çözülmesini istemediğinin ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ile küresel huzuru riske atmaktan çekinmediğinin altı çizildi. Ayrıca, İsrail’in daha büyük çatışmalar doğuracak saldırgan eylemlerine acilen son vermesi gerektiği belirtildi.

ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.