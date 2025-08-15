TÜRKİYE İstatistik Kurumu, İnşaat Üretimi Artışı Açıkladı

İNŞAAT ÜRETİMİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında gerçekleştirilen inşaat üretiminin yıllık bazda yüzde 24,9 oranında ve aylık bazda ise yüzde 3,2 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Kurum, Haziran 2025 dönemine ait inşaat üretim endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 düzeyinde yükseldi.

ALT SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

İnşaat sektörünün alt bileşenlerine bakıldığında; bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 oranında artış gösterdi. Ayrıca bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 23,6 oranında artış kaydetti. Aylık verilerde ise genel inşaat üretimindeki artış yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 oranında büyüme gösterdi.