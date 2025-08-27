TÜRKİYE İstatistik Kurumu, İnternet Kullanım Oranını Açıkladı

İnternet Kullanım Oranlarındaki Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranının yüzde 88,8 olduğunu ve bu oranın 2025 yılında yüzde 90,9’a yükseleceğini açıkladı. 2025 yılına dair “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre; cinsiyet açısından internet kullanım oranları erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak belirlendi. Ayrıca, son 12 ay içerisinde resmi makamların web siteleri ve uygulamalarını kullanan, ya da internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,1 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8, kadınlarda ise yüzde 69,5 oldu. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı ise yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. En yüksek kullanım oranı yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubuna aitken, en düşük oran ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda kaydedildi.

E-devlet Hizmetleri ve Kullanım Amaçları

Bireylerin e-devlet hizmetlerini neden kullandığına bakıldığında, yüzde 68,5 ile resmi makamların kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişimi, en yaygın kullanım nedeni oldu. Bu amacı, yüzde 53,6 ile kamu kurumlarından randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 46,4 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme izledi.

İnternetten Alışveriş Yapma Oranı

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin özel amaçlarla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı, 2024 yılında yüzde 51,7 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 55,7’ye ulaştı. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerde internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı yüzde 59,1, kadınlarda ise yüzde 52,3 olarak görüldü. Yapılan analizlerde, bireylerin yüzde 42,3’ünün 2025 yılının ilk üç ayında bu tür işlemler yaptığı tespit edildi. İnternet üzerinden eğitim, mesleki ya da özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı ise 2025 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 17,7 olarak belirlendi.

Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri

İnterneti en çok kullanan uygulamalar arasında WhatsApp, yüzde 88,6 kullanım oranı ile birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram takip etti. Cinsiyete göre sosyal medya kullanımı incelendiğinde; erkekler arasında WhatsApp’ın kullanım oranı yüzde 91,3, YouTube’da yüzde 75,7 ve Instagram’da yüzde 68,7 olarak kaydedildi. Kadınlar ise WhatsApp’ı yüzde 85,9, YouTube’u yüzde 70,1 ve Instagram’ı yüzde 67,4 oranında kullandıkları gözlemlendi. Son üç ayda e-ticaret yapan bireylerin yüzde 29’unun web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaştığı belirlendi. Bu sorunlar arasında teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 12,7 ile en yaygın problem olurken, yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi yüzde 11,8 ile onu takip etti. Ayrıca, son 12 ayda internet kullanan bireylerin yüzde 15,6’sının özel amaçlarla çevrim içi hizmetlere erişim için elektronik kimlik kullandığı kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 18, kadınlarda ise yüzde 13,3 olarak tespit edildi.