Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet Kullanımını Açıkladı

İNTERNET KULLANIM ORANLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 16-74 yaş grubu bireyler arasında internet kullanım oranlarının 2024 yılında yüzde 88,8, 2025 yılında ise yüzde 90,9 olacağını açıkladı. TÜİK, 2025 yılına ait ‘Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’ sonuçlarını paylaştı. Buna göre; cinsiyet ayrımında 2025 yılında erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 93,6, kadınların ise yüzde 88,2 olarak belirlendi.

KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ORANLARI

Son 12 aylık süreçte özel amaçla resmi makamların web siteleri ve uygulamalarını kullanan, ayrıca internet üzerinden kamu hizmetlerinden faydalanan bireylerin oranı yüzde 76,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8 iken kadınlarda yüzde 69,5 olarak gözlemlendi. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı ise yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek oran yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük oran ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanma amaçları arasında, resmi makamlar tarafından saklanan kişisel bilgilere erişim yüzde 68,5 ile ilk sırayı aldı.

E-TİCARETTE ARTIŞ VAR

Son 12 ay içerisinde internet üzerinden özel amaçlarla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı, 2024 yılında yüzde 51,7, 2025 yılında ise yüzde 55,7 oldu. Internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 59,1, kadınlarda yüzde 52,3 olarak belirlendi. Bireylerin internet üzerinden mal veya hizmet satın alma zamanına göre incelendiğinde, yüzde 42,3’ü 2025 yılının ilk 3 ayında bu işlemi gerçekleştirdiği görüldü.

EĞİTİM FAALİYETLERİ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için internet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu oran erkekler için yüzde 17,5, kadınlar için yüzde 18 olarak ölçüldü. Bireylerin en çok kullandığı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ise yüzde 88,6 ile WhatsApp, yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram olarak tespit edildi.

E-TİCARET SORUNLARI VE ELEKTRONİK KİMLİK KULLANIMI

Son 3 ay içinde e-ticaret yapan bireylerin yüzde 29’u yaptığı çevrimiçi satın alma işlemlerinde sorunlarla karşılaştı. Bu problemlerin başında teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 12,7 ile ilk sırayı alırken, yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi ise yüzde 11,8 ile onu takip etti. Son 12 ayda internet kullanan bireylerin yüzde 15,6’sı özel amaçlarla çevrimiçi hizmetler için elektronik kimlik kullandıklarını ifade etti. Bu oran erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 olarak gözlemlendi.