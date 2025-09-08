TÜRKİYE İstatistik Kurumu’ndan Açıklama Geldi

EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDİKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre; BIST 100 endeksi, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranında reel getiri sağladı. Yatırım araçları arasında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 0,71 oranlarında getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,33, dolar yüzde 0,95 ve avro yüzde 1,39 oranlarında kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME

Üç aylık periyotta, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranlarında yatırımcıya en yüksek reel getiri sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,47 ve TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı oldu.

ALTININ ALTINDA YILLIK REEL GETİRİ

Yıllık değerlendirmelerde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,80 oranlarında yatırımcılarına en yüksek reel getiri sağladı. Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70, avro ise yüzde 2,36 oranlarında getiri sağlarken; dolar yüzde 3,11, BIST 100 endeksi ise yüzde 11,02 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,94 reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,38, avro yüzde 3,63, dolar yüzde 8,79 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 16,23 oranında kaybettirdi.