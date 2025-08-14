TÜRKİYE İstatistik Kurumu Tavuk Üretimini Açıkladı

HAZİRAN AYI KÜMES HAYVANCILIĞI VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait tavuk eti, yumurta ve süt üretiminde yaşanan değişiklikleri duyurdu. Açıklanan verilere göre, tavuk eti üretimi bir önceki ay 241 bin 782 ton iken haziran ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 202 bin 521 ton oldu. Ayrıca, tavuk yumurtası üretimi de bir önceki ay 1 milyar 526 milyon 665 bin adet iken haziran ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bin adete geriledi.

YILLIK VE DÖNEMSEL ÜRETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Haziran ayında tavuk yumurtası üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalma gösterdi. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 10,4 oranında artış kaydetti. Tavuk eti üretimi ise yüzde 13,9 oranında bir artış ile ön plana çıktı. Ocak-haziran döneminde, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,1 oranında artış gösterdi.

İNEN SÜTÜ ÜRETİMİNDEKİ AZALMA

Haziran ayında, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki ay 999 bin 348 ton iken yüzde 6,5 oranında azalarak 934 bin 745 ton oldu. İçme sütü üretimi de aynı dönemde bir önceki ay 131 bin 232 ton iken yüzde 4,9 oranında azalarak 124 bin 852 ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.

SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ ARTILAR

Haziran ayının bir önceki yılıyla karşılaştırıldığında, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7, yoğurt üretimi yüzde 2,6, içme sütü üretimi yüzde 28,7 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 18,8 oranında artış sağladı. Ocak-haziran dönemi itibarıyla ise inek peyniri üretimi yüzde 1,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6, yoğurt üretimi yüzde 3,8, içme sütü üretimi yüzde 6,9 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 11,2 arasında artış yaşandı.