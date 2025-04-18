TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 195 BİN 682 Taşıt Kaydetti

TAŞIT KAYDI VE İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, bu ay itibarıyla trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 195 bin 682 olarak kaydedildi. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 43 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,7 azalma yaşandı. Mart ayında kaydedilen taşıtların yüzde 48,5’ini otomobiller, yüzde 36,1’ini motosikletler, yüzde 9,7’sini kamyonetler, yüzde 2,5’ini traktörler, yüzde 1,9’unu kamyonlar, yüzde 0,8’ini minibüsler, yüzde 0,4’ünü otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARTIŞ VE AZALIŞLAR

Mart ayında kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki aya göre motosikletlerde yüzde 58,2, kamyonetlerde yüzde 50,7, otomobillerde yüzde 38,1 ve kamyonlarda yüzde 19,6 artış gösterdi. Ancak otobüslerde yüzde 25,2, minibüslerde yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13 azalma görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise minibüslerde yüzde 9,3 ve otomobillerde yüzde 7 artış, traktörlerde yüzde 43,1, motosikletlerde yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 29,4, kamyonlarda yüzde 9,2, otobüslerde yüzde 8,6 ve kamyonetlerde yüzde 3,3 azalış yaşandı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 788 bin 619 olarak belirlendi. Bu toplamın yüzde 51,9’unu otomobiller, yüzde 20,1’ini motosikletler, yüzde 14,9’unu kamyonetler, yüzde 7,2’sini traktörler, yüzde 3,2’sini kamyonlar, yüzde 1,7’sini minibüsler, yüzde 0,7’sini otobüsler ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVİR YAPILAN TAŞIT SAYISI

Mart ayında toplam 821 bin 238 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin yüzde 67,6’sını otomobiller, yüzde 14,6’sını kamyonetler, yüzde 10,4’ünü motosikletler, yüzde 3’ünü traktörler, yüzde 2’sini kamyonlar, yüzde 1,7’sini minibüsler, yüzde 0,5’ini otobüsler ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, yalnızca mart ayında 94 bin 939 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226 oldu. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,9 artarak 10 bin 592 adede ulaştı.

OTOMOBİL YAKIT TÜRLERİ

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı ise şöyle: yüzde 48,9’u benzin, yüzde 27,7’si hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli, yüzde 9,6’sı dizel ve yüzde 0,9’u LPG yakıtlı olarak kaydedildi. Mart ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 499 bin 996 adet otomobilin yakıt türleri ise yüzde 33,7’si dizel, yüzde 31,4’ü LPG, yüzde 30,5’i benzin, yüzde 2,8’i hibrit ve yüzde 1,3’ü elektrikli olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak tespit edildi.