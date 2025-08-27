TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’te Sektörel Dağılımı Açıkladı

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait sanayi ve hizmet istatistiklerini yayımladı. Açıklamaya göre, 2024’te faal olan girişimlerin yüzde 44,4’ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1’i ise ticaret sektöründe yer alıyor. Hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 39,2’sini oluştururken, sanayi sektörü istihdamda yüzde 27,2 paya sahip oldu. Ticaret sektörü, ciroda yüzde 45,8 ile birinci sırayı aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9, sanayi sektörünün ciro payı ise yüzde 30,2 olarak belirlendi.

2024 yılında imalat sektöründe 21 trilyon 927 milyar TL, ticaret sektöründe 6 trilyon 764 milyar TL, inşaatta 5 trilyon 905 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 4 trilyon 995 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3 trilyon 263 milyar TL üretim değeri kaydedildi. Ciro payı dağılımında büyük işletmeler 250+ büyüklük grubunun yüzde 35,1’ini, 1-9 büyüklük grubu yüzde 24,7’sini, 10-49 büyüklük grubu yüzde 19,9’unu ve 50-249 büyüklük grubu ise yüzde 20,3’ünü oluşturdu.

İstihdam dağılımında 1-9 büyüklük grubu yüzde 36, 250+ büyüklük grubu yüzde 27,8, 10-49 büyüklük grubu yüzde 19,3 ve 50-249 büyüklük grubu yüzde 16,9 pay aldı. Geçici sonuçlara yönelik 2024 yılı ciro, 91 trilyon 653 milyar TL, üretim değeri ise 53 trilyon 157 milyar TL olarak belirlendi. Faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar TL olurken, mal ve hizmetlerin toplam satın alımları ise 79 trilyon 836 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan girişimler, istihdamın yüzde 48,5’ini ve ciroda yüzde 35,9’unu oluşturuyor.