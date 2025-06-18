TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Açıkladı

NİSAN AYI DIŞ TİCARET HADDİ ARTMA GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan artış göstererek 88,4 seviyesine ulaştığını açıkladı. Nisan 2025 dönemine dair dış ticaret endekslerini de yayımlayan TÜİK, ihracat birim değer endeksinin nisan ayında önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,3 arttığını bildirdi.

İHRACAT MİKTAR ENDESİ NİSAN’DA YÜKSELDİ

Bu bağlamda, endeksin gıda, içecek ve tütün sektöründe yüzde 11, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 oranında artış gösterdiği kaydedildi. Ancak yakıt sektöründe yüzde 17,6 düşüş yaşandı. İhracat miktar endeksi de nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün ile ham maddelerde (yakıt hariç) ise sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 0,9 oranında azalmalar yaşandı. Bunun yanında yakıtlar yüzde 0,6 yükselirken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 8,3 artış kaydedildi.

İTHALAT ENDESİ DE ARTILDI

Nisan ayında ithalat birim değer endeksi de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 oranında azalma gösterdi. İthalat miktar endeksi nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında arttı. Gıda, içecek ve tütün sektöründeki artış yüzde 9,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve yakıtlarda yüzde 9,1 seviyesinde oldu. İmalat sanayisinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 artış görüldü. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak, 2025 yılı Nisan ayında 88,4 seviyesine ulaşmış oldu.