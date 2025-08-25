TÜRKİYE İstatistik Kurumu Verileri Açıkladı

AĞUSTOS AYI GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde elde edilen güven endeksinin artış göstermiş olduğunu, ancak inşaat sektöründe bir düşüş yaşandığını duyurdu. Kurum, Ağustos 2025 dönemine dair hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile ilgili verileri paylaştı.

SEKTÖRLERİN GÜVEN ENDİKSLERİ

Açıklanan verilere göre; ağustos ayında güven endeksi, hizmet sektöründe bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 oranında artış göstererek 111,1 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 0,8 oranında bir artış ile 108,8 değerine yükseldi. Öte yandan inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 4 oranında bir azalma yaşayarak 85,3 değerini aldı.