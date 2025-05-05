TÜRKİYE İstatistik Kurumu Verilerini Açıkladı

TÜKETİCİ ENFLASYONUNDA YILLIK ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak duyurdu. Nisan 2025 dönemine ait enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayında ise yüzde 37,86 artış gösterdi. 12 aylık ortalamalarda ise artış yüzdesi yüzde 48,73 olarak belirlendi. Tüketici enflasyonundaki en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 ve konutta yüzde 74,07 olarak belirlendi. Bu ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

AYLIAK DEĞİŞİMLERDE GIDA ETKİSİ

Aylık değişimlerde, en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun artış oranları gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, ulaştırmada yüzde 3,80 ve konutta yüzde 4,66 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 şeklinde oldu. Endekste yer alan 143 temel başlıktan nisan 2025 itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş, 4 temel başlığın endeksinde ise değişim yaşanmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gözlemlendi.

Yurt içi üretici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,19, bir önceki yılın aynı ayında ise yüzde 22,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi.