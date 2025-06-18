Türkiye-İsviçre Dostluk Anlaşması Kutlandı

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Türkiye ve İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla “Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu’nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı” başlıklı etkinlik gerçekleşti. Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Başkonsolosluğu tarafından Cenevre’de organize edilen programa, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Cenevre Kantonu Meclisi Başkanı Ana Roch, Cenevre Kantonu Hükümeti Üyesi Pierre Maudet, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin, Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer davetliler de etkinlikte yer aldı.

DOSTLUK ANLAŞMASI TARİHSEL ÖNEME SAHİP

Büyükelçi İncesu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında programın, 19 Eylül 1925’te imzalanan Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında yapıldığını belirtti. İncesu, “Bu tarihi dönüm noktasını sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. İsviçre ile dostluk anlaşması, 29 Ekim 1923’te kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı ilk antlaşmalardan biridir. Böylece iki ülke, ikili ilişkilerini, uluslararası alanda tam bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine dayalı sağlam bir temele oturtmuştur.” dedi. Ayrıca, serginin tarihsel bağların yansıması olarak, iki ülke arasında güçlü ve geleceği olan temasları gösterdiğini kaydetti.

KADİM DOSTLUĞU ÖNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Cenevre Başkonsolosu Özkan, başkonsolosluğun ilk olarak 1898’de açıldığını ve 1923’te kapandıktan sonra 1924’te Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu olarak yeniden hizmet vermeye başladığını anlattı. Özkan, “Cenevre ve Türkiye arasında var olan kadim dostluk ilişkilerini öne çıkarmak için bu çifte fırsatı değerlendirmek istedik.” ifadesini kullandı. Türk vatandaşlarının, Cenevre makamları ile ilişkilerini güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Özkan, bu ilişki ve dostluğu ilerletmek için önemli adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.

Cenevre Kantonu Meclis Başkanı Roch, Cumhuriyet dönemi içerisinde, Türkiye’nin Cenevre’deki Başkonsolosluğunun 100. yılını kutladıklarını belirtti. Roch, “Cenevre’nin, barış, kültür ve hoşgörü misyonuna sadık kalarak, haklar arasında bir köprü rolünü üstlenmeye devam ettiğini görmekten son derece memnunum.” dedi. Ayrıca Cenevre Kantonu Hükümeti Üyesi Maudet, Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluğu güçlendirme hedefiyle düzenlenen etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sergi, Cenevre Başkonsolosluğunun faaliyet gösterdiği tarihi binalar, resmi belgeler ve diğer hatıraları davetlilere sundu. Program, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü için marş bestelemiş olan Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist, şef ve besteci Turan Manafzade’nin klasik ve Türk ezgileri ile dolu resitalinin ardından son buldu.