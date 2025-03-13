Türkiye, İsviçre’ye 38-34 Yenildi

A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMI MAĞLUP OLDU

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup kapsamındaki 3. karşılaşmasında Diyarbakır’da İsviçre ile karşılaştı ve 38-34’lük skorla mağlup oldu. Maç, Seyrantepe salonunda gerçekleştirildi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROSU

Karşılaşmanın hakemliğini Karadağ’dan Ivan Pavicevic ve Milos Raznatovic yaptı. Türkiye takımında oynayan sporcular arasında Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1 ve Ali Emre Babacan 3 farklı sayılarla mücadele etti.

İsviçre takımı ise Portner, Scheidiger, Lucas 4, Aellen 1, Kusio, Röthlisberger 1, Küttel 1, Maros 7, Steenaerts 6, Schelker 1, Laube 5, Sigrist 6, Zehnder 2, Willecke, Leopold, Ben Romdhane 4 oyuncularından oluştu.

İLK YARI VE CEZALAR

Maçın ilk yarısında Türkiye 16, İsviçre ise 21 gol atarak devreyi önde kapattı. Maç içerisinde Yunus Özmusul Türkiye’den 2 dakika cezası aldı. Ayrıca, Doruk Pehlivan kırmızı kart cezası ile oyundan çıkarıldı.