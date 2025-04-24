Türkiye-Japonya İş Birliği Gelişiyor

TÜRKİYE-JAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI MÜZAKERELERDE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın müzakerelerinin devam ettiğini vurguladı. “Anlaşmanın gerçek bir ‘kazan-kazan’ ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz” diyen Bolat, bu çerçevede Japonya’nın inovasyon ve ileri teknolojideki rolünün önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, aynı zamanda Tokyo’da, Japonya Osaka-Kansai 2025 Dünya Expo etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yer alarak ikili ilişkilerin güçlenmesine yönelik mesajlar verdi.

DEPREM FELAKETİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bakan Bolat, İstanbul’da meydana gelen son depreme ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Deprem felaketinde can kaybı olmamasından dolayı Allah’a şükrediyoruz; yıkım olmamasından dolayı da seviniyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hükümetin deprem tedbirleri ve politikalarının artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemini de dile getiren Bolat, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 101. yıl dönümünü kutladı.

TİCARETTE DENGELİ BİR YAPI HEDEFİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin Japonya’ya olan ihracatında kaydedilen yüzde 11,4’lük artışın sevindirici olduğunu belirtti. Ancak, “Ticaretimizdeki yapısal dengesizliğin halen önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu ifade etmek isterim. Bu dengesizliği gidermek ve daha sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayalı bir ticaret yapısı oluşturmak konusunda kararlıyız” dedi. Anlaşmanın ticaretin çeşitlendirilmesi, dengelenmesi ve yatırımların artırılmasında önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekleyen Bolat, müzakerelerin son aşamalarına yaklaşırken her iki tarafın hassasiyetlerine saygı gösterileceğini vurguladı.

JAPON YATIRIMCILARA DAVET

Bakan Bolat, Türkiye’de halihazırda 275 Japon firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Ancak, Japonya’nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde Türkiye’nin payının yalnızca yüzde 0,11 seviyesinde kalmasının endişe verici olduğunu belirtti. “Bu nedenle Japon yatırımcıları, Türkiye’nin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle imalat sanayi ile yeşil enerji gibi alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz” diyen Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası projelerdeki durumuna da değinerek, Ukrayna’nın yeniden imarında iş birliği olanakları olduğunu ekledi.

Bakan Bolat, Türk ve Japon firmalarının Dubai Metrosu ve Doha Uluslararası Havalimanı projeleri gibi önemli projelerdeki katkılarını da hatırlatarak, Japon firmalarının Türkiye’deki altyapı projelerine sağladıkları katkının kalıcılığına vurgu yaptı.