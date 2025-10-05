Türkiye Jeopolitik Merkezde Yeni Dünya Düzeni Kuruluyor

JEOPOLİTİK MERKEZDE YER ALAN TÜRKİYE

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni dünya düzeninin şekilleneceği dönemde Türkiye’nin jeopolitik anlamda tam merkezde yer aldığını belirtiyor. Özdemir, Amsterdam’da gerçekleştirilen MÜSİAD Hollanda Şube Genel Kurul Toplantısı sonrasında, üyeler ve Türk sivil toplum kuruluşları için düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmasında, küresel dengelerin değiştiği, ticari ittifakların sürekli değiştiği bir süreçte Türkiye’nin bu çalkantının tam ortasında bulunduğunu vurguladı. Özdemir, “Eski dünya düzeni yıkıldı ama yenisi henüz kurulmadı. Türkiye, yeni dünya düzeninin şekilleneceği bu dönemde jeopolitik anlamda tam merkezde yer alıyor.” dedi.

FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Özdemir, Doğu Akdeniz, Suriye ve çevre bölgelerini göz önüne alındığında, ciddi fırsatların yanı sıra önemli tehditlerin de bulunduğunu dile getirdi. “Terörsüz Türkiye” vizyonunu bir iç güvenlik meselesi olarak algılamadıklarını söyleyen Özdemir, bu vizyonun, ülkenin bölgenin lider ülkesi olabilmesi ve küresel güçlerle rekabet edebilmesi açısından bir zorunluluk olduğunu belirtti. Özdemir, “Bu vizyona gönülden destek vermenizi ülkem adına özellikle talep ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, göreve geldikten sonra geliştirdikleri stratejik plan hakkında bilgi vererek, bu planın üç temel ayağı olduğuna dikkat çekti. “Birincisi MÜSİAD’ın iç kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, ikincisi üyelerle ticari ilişkileri güçlendirecek faaliyetler, üçüncüsü ise MÜSİAD’dan beklentilerin yönetilmesi.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA MAZLUMLARI İÇİN ÇAĞRI

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, “Bugün dünya mazlumların ve masum insanların cehennemi. Hak aramanın çok zor olduğu bir dünyadayız. Maalesef gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanırken bunu görüyoruz.” dedi. Gazze’de yaşanan haksızlıklara dikkat çeken Yazgan, “Gazze’de zulme karşı direnenlere selam olsun.” ifadesini kullandı. Amsterdam’da düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye değinen Yazgan, bu şehirde 250 bin kişinin sokakta bulunduğunu hatırlatarak, “İnsan canının eşit olduğunu, mazlumların eşit olduğu bir dünyayı hatırlatmak için kırmızı çizgileri hatırlattılar.” şeklinde konuştu. Yazgan, Türkiye’nin hızlı bir dönüşüm süreci içinde olduğuna yönelik düşüncelerini aktararak, Türk halkının uluslararası ticareti öğrenip, teknolojiyi ekleme konusunda gösterdiği güce dikkat çekti.

EKONOMİK İLİŞKİLERE VURGU

Avrupa ile ekonomik ilişkilerin önemine de değinen Yazgan, Avrupa’nın MÜSİAD tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. “Avrupa ile ticaretin hızlanmasında MÜSİAD’ın sosyolojisi etkili oldu. Ancak yalnızca ticaretle ilişkiler sağlam temellere oturmuyor. Yatırım ve yenilikçi teknolojiler üzerinden kurulacak stratejik ortaklıklar, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyecek.” ifadelerini ekledi.

TARİHÎ VE EKONOMİK BAĞLAR

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ve güçlü ekonomik bağlara dikkat çekti. “Bu ilişkiler aynı zamanda güven, karşılıklı saygı ve kültürel bağlar üzerine inşa edilmiştir. Kökleri Osmanlı dönemindeki ticari bağlara dayanmaktadır.” dedi. MÜSİAD Hollanda teşkilatını ekonomik ilişkilerdeki katkıları nedeniyle tebrik eden Ersoy, “Ortak önceliğimiz, Hollanda-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesidir. Gelecekte enerji dönüşümü, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğimizin daha da derinleşeceğine inancım tamdır.” dedi.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü, MÜSİAD’ın yalnızca bir iş dünyası derneği olmadığını belirterek, “Ahlakı ticaretle buluşturan, vizyonu dayanışmayla birleştiren, kazancı sorumlulukla yoğuran bir ruh oluşturuyoruz.” dedi. Önümüzdeki yılların Türkiye ile Hollanda’nın daha da kenetleneceği yılları olacağına inandığını belirten Köklü, “Önümüzdeki yıllar dostluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın yılları olacaktır.” ifadesini kullandı.