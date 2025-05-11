Türkiye K. F. Ortak Açıklama Yayınladı

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MÜCADELE HAFTASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türkiye Körler Federasyonu ile üye dernekler, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak, bu haftayı bir kutlama değil, mücadele haftası olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Açıklamada, bu yıl da engellilere yönelik övgü dolu ifadelerin kullanıldığı ancak gerçeklerin sahadaki durumu yansıtmadığı vurgulandı. Derneklerin söylediğine göre, engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar birçok temel sorunu bulunuyor.

ENGELLİLERİN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Açıklamada, “İşsiz, muhtaç ağır engelliler ve evde bakım hizmetinden yararlananlar için ödenen aylıklar harçlık düzeyine düşmüştür” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, bu desteklerden yararlanan pek çok engellinin aylıklarının kesildiği ve bu paraların faiziyle geri talep edildiği açıklandı. Hatalı özel eğitim politikaları sonucunda, engelli okullarının öğrencisiz kalması ve eğitim çağındaki birçok engellinin okula erişiminde sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Dernekler, kaynaştırma eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığını ve sözde korumalı iş yeri düzenlemelerinin gerçek sorunları çözmediğini dile getirdi.

ENGELLİLERİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

“Noterlerde görme engellilerin tanık zorunluluğu olmadan imza hakkı halen tanınmamaktadır” ifadesiyle devam eden açıklamada, adli makamlara yapılan şikayetlerin çoğunun takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Ayrıca şehirlerin fiziksel engellerle dolu olduğu ve engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmadığı eleştirildi. 5 yılda bir ÖTV muafiyetli araç alma süresinin 10 yıla çıkarılması gibi kararların engellilerin ulaşımını zorlaştırdığı vurgulandı. Dernekler, gündeme getirdikleri sorunların bir basın açıklamasıyla değil, bir kitapla bile anlatılamayacak kadar karmaşık olduğunu belirtti. Son olarak, hükümeti ve yerel yönetimleri sorumluluk almaya çağırarak, engellilerin hakları için ses çıkaracaklarını, örgütlenmelerini güçlendirerek mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdular.