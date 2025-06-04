Türkiye Kadın Futbolu Gelecek Dönem İçin Hedef Belirledi

TÜRK KADIN FUTBOLUNUN GELECEĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup maçları sonrası A Milli Kadın Futbol Takımı’nın performansı ve gelecekteki planları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunu daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirten Bozbağ, “Tabii ki bu ilerlemenin en büyük fitilini büyük takımlarımız, kadın futbolunda şube açarak yaktılar. Milli takımlarımızın başarılı çıkışıyla paralel olarak ligimizde de kalite gün be gün yükseldi.” dedi.

KADIN FUTBOLUNA YENİ KAYNAKLAR

Bozbağ, FIFA ve UEFA’nın kadın futbolu için yeni planlarıyla birlikte maddi kaynakların artacağını vurguladı. “UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nden sonra Kadınlar UEFA Kupası’nın da hayata geçmesi, 55 Avrupa ülkesine çok ciddi bir mesajdı. UEFA ile senkronize bir şekilde ilerleyen yönetim kurulumuz, bu adımlara paralel olarak kadın futbolunu daha da yükseltmek için dikkatlice hazırlıklar yapıyor.” şeklinde konuştu.

PLAY-OUT MAÇI İÇİN İNANÇ VE HEDEFLER

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın play-out maçında zorlanmadan rakibini yeneceğine inandığını ifade eden Bozbağ, “UEFA Uluslar B Ligi’nde Slovenya ile oynadığımız karşılaşmada Türk kadın futbol tarihinde taraftar rekoru kırıldı. Ülkemizin insanları her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyor. Türk kadını, kadim tarihimizde milyonlarca örnekle mücadele ettiği her alanda başarıya ulaşıyor.” dedi.

Bozbağ, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın gösterdiği performansa da dikkat çekerek, “FIFA Dünya Sıralaması’nda en altta olan Türkiye, B Ligi’nde kalabilmek adına play-out oynama hakkı kazandı. Şimdi önümüzde play-out maçları var. A Milli Kadın Futbol Takımımız, karşımıza çıkacak olan Kosova ya da Kıbrıs Rum Kesimi’ni mutlaka yenecek ve UEFA Uluslar B Ligi’nde yer edinecektir.” diye belirtti. Bozbağ, Türk kadın futbolunun önümüzdeki 4 yılda önemli başarılara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.