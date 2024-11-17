Türkiye – Karadağ Karşılaşmasını Yöneticek Hakem

Milli Takım Karadağ’la Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te Karadağ ile karşılaşacak. Bu kritik oyun öncesinde FIFA tarafından belirlenen hakem kadrosu da duyuruldu.

Hakemler Belirlendi

Müsabakayı, İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder, karşılaşma boyunca Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher ile birlikte yardımcı hakem olarak görev alacak. Bu önemli mücadele, Türkiye için büyük bir önem taşıyor.