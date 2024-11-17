Türkiye-Karadağ Maçı İçin Muhtemel 11 Açıklandı!

Futbolseverler, Türkiye ile Karadağ arasında gerçekleşecek önemli karşılaşmada hangi futbolcuların sahada olacağını merakla bekliyor. A Milli Takım’ın teknik direktör tercihi, oyuncu kadrosu ve dizilişi üzerine tartışmalar sürerken, Karadağ ekibinin güçlü kadrosu da göz önünde bulunduruluyor. Türkiye A Milli Takımı’nın muhtemel ilk 11’inin netleşip netleşmediği, futbolseverler açısından önemli bir soru işareti. Türkiye-Karadağ müsabakasına sayılı günler kala, sahada kimlerin yer alacağı fanatiklerin en çok ilgi duyduğu konulardan biri. Hem A Milli Takım hem de Karadağ’ın kadroları, maçın stratejik planlaması açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, yıldız oyuncuların performanslarını görmek için sabırsızlanıyor. İşte detaylar!

MAÇ TARİHİ VE ZAMANI

19 Kasım 2024 Salı günü Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi kapsamında Karadağ ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, yerel saatle 22.45’te start alacak. Takımlar, grup aşamasındaki sıralamalarını etkileyecek olan bu kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Türkiye için bu maç, hem prestij açısından hem de grup dinamikleri açısından büyük bir önem taşıyor. Karadağ ekibi de kendi seyircisi önünde avantaj elde etmeyi hedefliyor.



Karşılaşma, Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle futbolseverler, bu milli heyecana ekranlarından katılma fırsatı bulacak. Maçın şifresiz olarak izlenebilmesi, daha fazla taraftarın dikkatini çekiyor. Ayrıca, dijital platformlardan sunulacak yayın seçenekleri de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sağlıyor. Taraftarlar, bu tarihi maçı kaçırmamak için şimdiden planladıklarını belirtiyor.

HAKEM KADROSU

Maçın hakemleri UEFA tarafından atandı. Mücadelede görev alacak olan İsviçreli hakem Urs Schnyder, uluslararası deneyime sahip bir isim. Bu önemli müsabakada adil bir yönetim sağlamak amacıyla hakem ekibi titizlikle seçildi. Maçın VAR hakemi olarak Lukas Fähndrich görev alırken, AVAR koltuğunda ise Mirel Turkes yer alacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.