Türkiye-Karadağ Maçı Ne Zaman?

MAÇIN DETAYLARI TARAFTARLAR İÇİN HEYECAN VERİYOR

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde gerçekleştireceği önemli karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maç zamanı, yayın kanalı ve diğer bilgilere dair merak büyük. Türkiye-Karadağ maçı hakkında bilgilere olan ilgi, taraftarların milli heyecanı paylaşmak istemesi ile artıyor. Maçın nerede ve ne zaman olacağına dair tüm detaylar futbolseverlerin dikkatini çekiyor. İşte tüm bilgiler!

MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye, 19 Kasım 2024 Salı günü UEFA Uluslar B Ligi çerçevesinde Karadağ ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Maç, yerel saatle 22.45’te başlayacak. Bu kritik müsabaka, grup aşamasındaki sıralamaları etkilemesi bakımından büyük önem taşıyor. Türkiye için bu karşılaşma prestij ve grubun geleceği açısından oldukça kritik. Karadağ da taraftarının önünde avantaj sağlama amacında.

MATCH HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye’de TV8 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu önemli maçı ekran başında takip ederek milli heyecana katılabilecek. Şifresiz yayın sayesinde daha geniş bir taraftar kitlesi maçı izleyebilecek. Ayrıca, dijital platformlardan maçın yayınlanması da izleyici sayısını artırmaya yardımcı oluyor. Taraftarlar, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için plan yapıyor.

MAÇ NEREDE DÜZENLENECEK?

Karadağ’ın ev sahipliğinde Niksic Şehir Stadyumu’nda yapılacak olan bu maç, ev sahibi takım için avantajlı bir atmosfer sunacak. Stadyum, modern yapısı ve geniş taraftar kapasitesi ile dikkat çekiyor. Karadağ, ev sahipliği avantajını kullanarak sahada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Türkiye ise deplasmanda puan almak için mücadele edecektir.

MAÇIN YETKİLİ HAKEMLERİ KİMLER?

Karşılaşmanın hakem kadrosu UEFA tarafından belirlenmiş durumda. Maçta görev alacak olan ve uluslararası deneyime sahip İsviçreli hakem Urs Schnyder, adil bir yönetim sağlamak için özenle seçildi. Maçın VAR’ında ise Lukas Fähndrich, AVAR olarak da Mirel Turkes görev alacak. Bu önemli müsabakanın hakem kadrosu, karşılaşmanın adil bir şekilde geçmesi için titizlikle oluşturuldu.