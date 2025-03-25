Türkiye, Karadeniz Ateşkesi İçin Gözlemci Olabilir

UKRAYNA’DA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE GÖZLEMCİ OLABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Rusya ile varılan ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin gözlemci olarak yer alabileceğini duyurdu. Zelenskiy, Suudi Arabistan’da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeler sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞÜ VE RUSYA’NIN TUTUMU

Zelenskiy, bu görüşmelerin ardından Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların sona erdirilmesi konularında varılan anlaşmanın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti. Ancak Rusya’nın bu anlaşmaları manipüle etmeye başladığını ifade eden Zelenskiy, “Rusya’nın anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’tan silah desteği ve Rusya’ya yaptırım talep edeceğim” dedi. Ayrıca, ABD tarafı bu anlaşmaların kendi açıklamalarının ardından geçerli olduğunu düşünse de, Rusya’nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmediğini dile getirdi.

ENERJİ ALTYAPISI VE ANTLAŞMA DETAYLARI

Ukrayna’nın anlaşmaları uygulamak için gerekli tüm adımları atacağını vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının devam etmesi durumunda “güçlü bir yanıt” alacaklarını açıkladı. Görüşmeler sırasında ABD’li yetkililere enerji altyapısına yönelik saldırılara dair, hedef alınmaması gereken tesislerin bir listesini sunduklarını da kaydetti. ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatına yönelik küresel pazara erişimini yeniden sağlamaya yardımcı olacağına dair maddenin yazılı açıklamaya eklenmediğini belirten Zelenskiy, “Bunun, yaptırımlarımızın ve pozisyonumuzun zayıflatılması anlamına geldiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ’nin ROLÜ

Zelenskiy, bu sürecin başarısız olmaması için ABD tarafının birçok detaya girmediğine dikkat çekerek, “Her durumda detayların cevaplarını anlamak zorundayız” dedi. Türkiye’nin Karadeniz’deki ateşkesi gözlemlemek için gözlemci olabileceğini ifade eden Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik ateşkes için Orta Doğu ülkelerinin de dahil olabileceğini belirtti. Ancak bu konularla henüz bu ülkelerle bir görüşme yapılmadığını vurguladı.

Son olarak, Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya değerli madenler konusunda genişletilmiş bir anlaşma taslağı sunduğunu ifade etti. Ancak yeni taslağı henüz detaylı inceleme fırsatı bulamadığını, ABD’nin Ukrayna’nın nükleer enerji sektörüne daha fazla dahil olma önerisinin bu taslakta yer almadığını sözlerine ekledi.