Türkiye Karate Federasyonu, Gazze’ye Umut Taşıyor

KARATE TURNUVASI GAZZE İÇİN DÜZENLENİYOR

Türkiye Karate Federasyonu, 7 Eylül’de Gazze halkı için özel bir karate turnuvası düzenliyor. Bu etkinlikten elde edilen tüm gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılacak. Federasyon, bu organizasyonla sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor.

SPORUN DAYANIŞMA RUHU

Federasyondan yapılan duyuruda, “7 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Gazze Karate Turnuvası, yalnızca sporcuların mücadele ettiği bir tatami buluşması olmayacak; aynı zamanda mazlum coğrafyalara umut taşıyan bir yardım hareketine dönüşecek. Turnuvadan elde edilecek tüm gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu adım, karatenin yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda dayanışma ve insanlık değerlerinin taşıyıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

UMUT VE DAYANIŞMA MESAJI

Federasyon, tatamide sergilenen mücadele azminin topluma umut olmayı da içerdiğini belirtiyor. “Sporcularımızın teri, bu kez Gazze’deki çocukların gülüşüne, ailelerinin yeniden ayağa kalkma umuduna dönüşecek. Karate, sadece kazanılan madalyalarla değil; dokunduğu hayatlarla da değer kazanıyor” şeklindeki açıklama, bu organizasyonun önemini vurguluyor.

TOPLUMSAL BİR ÇAĞRI

Ayrıca, etkinliğin amacının Gazze’deki yaşanan soykrımı geniş kitlelere duyurmak ve bu konuda sessiz kalmamak olduğu belirtiliyor. “Hepsinden de önemlisi unutmamak, unutturmamak. Bunu da yapan ilk ve tek Federasyon Türkiye Karate Federasyonudur. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve büyük karate camiamızı bu anlamlı turnuvaya katılmaya davet ediyoruz. Gelin, tatamiden taşan bu iyiliğin bir parçası olun ve birlikte Gazze’ye umut olalım” denildi.