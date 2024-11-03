“Türkiye Kart ile İstanbul Ulaşımında Dönüşüm”

Ulaşıma Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulamasına geçiş için UKOME tarafından karar alındığını duyurdu. Uraloğlu, “İstanbul’da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye Kart uygulamasının TCDD Taşımacılık tarafından işletilen bu hatlarda geçerli olacağını belirtti.

Teknik Çalışmalar ve Pilot Uygulama

Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasının hayata geçmesi için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından, BELBİM tarafından gerekli teknik çalışmaların tamamlanacağını açıkladı. Türkiye Kart’ın pilot iller arasında yer alan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanımının başlatıldığını belirten Uraloğlu, “2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkaracağız.” dedi.

PTT İş Yerlerinde Türkiye Kart Satışı

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvuruda bulunabileceğini aktaran Uraloğlu, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid kartlar için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödenecek.