Gündem

Türkiye, Katar Ve Mısır’a Teşekkürler

turkiye-katar-ve-misir-a-tesekkurler

Hamas, son günlerde ABD yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun arabulucu ülkelerin girişimiyle mümkün olduğunu duyurdu. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı belirtilerek, bu adımın “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olacağı aktarıldı. Hamas ayrıca, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduklarını vurguladı. Derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını ifade ettiler. Ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek bu ülkelerin siyasi ve insani çabalarının desteklenmesindeki rollerini takdir ettiklerini belirttiler.

İsrail’den açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” açıklamasını yaptı. Ayrıca, İsrail’in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

Witkoff’tan İsrail’e eleştiri: Savaşı bitirmeye hazır değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek amacıyla yarın İsrail’e gitmesi bekleniyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını belirtti. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor” ifadesini kullandı. Witkoff’un bu eleştirileri, Trump’ın bölgeye planladığı, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesine denk geldi. Eleştiriler, İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zaman diliminde gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Flaş

30 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlama

Konyaaltı Sahili'nde gençler, 30 metre yükseklikten denize atlayarak adrenalini doruklarda yaşadı. Tehlikeli anlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Flaş

Diego Carlos, Fenerbahçe’den gidecek

Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk hedefleri için umutlar azalırken, takımda ayrılık rüzgarları esmeye başladı. İlk veda eden oyuncular belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.