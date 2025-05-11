Türkiye, Katar Ve Mısır’a Teşekkürler

Hamas, son günlerde ABD yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun arabulucu ülkelerin girişimiyle mümkün olduğunu duyurdu. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı belirtilerek, bu adımın “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olacağı aktarıldı. Hamas ayrıca, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduklarını vurguladı. Derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını ifade ettiler. Ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek bu ülkelerin siyasi ve insani çabalarının desteklenmesindeki rollerini takdir ettiklerini belirttiler.

İsrail’den açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” açıklamasını yaptı. Ayrıca, İsrail’in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

Witkoff’tan İsrail’e eleştiri: Savaşı bitirmeye hazır değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek amacıyla yarın İsrail’e gitmesi bekleniyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını belirtti. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor” ifadesini kullandı. Witkoff’un bu eleştirileri, Trump’ın bölgeye planladığı, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesine denk geldi. Eleştiriler, İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zaman diliminde gündeme geldi.