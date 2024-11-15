Türkiye, KKTC’nin Yanında Kalacak Desteği

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile düzenlediği basın toplantısında önemli ifadeler kullandı. Yılmaz, “Rum tarafı, Türk tarafı ile anlaşma sağlayabilirse kendileri için ekonomik olarak çok daha kazançlı bir şekilde hem su meselesinde hem enerji meselesinde hem de başka konularda sonuçlar alması mümkün” dedi. Yılmaz, KKTC’de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere tüm Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayan Yılmaz, bayramların ortak kaderi pekiştiren özel günler olduğunu belirtti.

ULAŞIMDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI

Yılmaz, KKTC’nin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Her yıl imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları KKTC’nin istikbali ve refahı için gösterdiğimiz gayretin somut bir yansımasıdır” dedi. Ulaşım altyapısında önemli adımlar attıklarını kaydeden Yılmaz, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun ikinci etabının 2025 yılına kadar tamamlanacağını belirtti. Köy yollarının iyileştirilmesi çalışmaları hızla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, 322 kilometrelik yol ağının 152 kilometresinin trafiğe açıldığını açıkladı.

SU PROJELERİ VE TARIMSAL SULAMA PLANLARI

Su temin projesiyle her eve su ulaştırmak için büyük çaba harcandığını belirten Yılmaz, “2025 yılında tüm yerleşim yerlerine iletilen suyun etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak depo bağlantı hatlarını tamamlayacağız” dedi. Tarımsal sulama alanında ise Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı projesinin ikinci kısmının 2025 yılında tamamlanmayı hedeflendiğini ifade etti. Eğitim alanındaki gelişmelere de değinen Yılmaz, KKTC’deki 23 okulun donanım ve bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE HİZMETLER

Yılmaz, sağlık yatırımları ile ilgili olarak da önemli bilgiler verdi. “Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz 24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi, modern sağlık hizmetlerinin sunulacağı önemli bir merkez olacak” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar için ayakta tedavi hizmetlerinin bu hastanede başlatıldığını duyurdu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE STRATEJİLER

Enerji arz güvenliği konusunun öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, elektrik arzında sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Yılmaz, “Bu konuda 2025 yılı içerisinde somut adımların atılmaya başlanacağının müjdesini buradan size vermek istiyorum” dedi. Rum tarafına anlaşma çağrısı yapan Yılmaz, Ada’nın ortak menfaatleri doğrultusunda iş birliğinin önemini belirtti.

YEREL YÖNETİMLERE DESTEK VE YENİ PROGRAMLAR

Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla belediyelere ve köylere 300 milyon lira kaynağın ayrıldığını belirten Yılmaz, KKTC’deki reel sektörün gelişmesi için oluşturulan destek programlarına bu yıl 110 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Yılmaz, aynı zamanda Türkiye’nin e-ticaret tecrübesi ile KKTC’deki üreticilerin ürünlerini dünya pazarına sunmalarını destekleyeceklerini vurguladı.

GELECEK İÇİN GÜVEN VE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tapu hizmetlerinin sadeleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi için toplamda 20,5 milyon lira ödenek tahsis ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Dijital dönüşümün bir parçası olarak e-Devlet projelerine büyük önem veriyoruz” dedi. “KKTC’nin ekonomik istikrarını sürdürmesi için KKTC Hükümeti ile iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA MESAJI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirilen görüşmelere değinen Yılmaz, “Anavatan ve garantör Türkiye, her daim KKTC’nin yanında duracak” dedi. Kıbrıs Türk halkının haklarını güvence altına almak adına adım atmanın elzem olduğunu ifade eden Yılmaz, “KKTC’nin kuruluşunun 41. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.