Türkiye Komünist Gençliği 53. Yılını Kutladı

DENİZLERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 53. ölüm yıldönümünde İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Burada yapılan basın açıklamasında, “Denizlerin mücadelesi sürüyor ve mutlaka zafere ulaşacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracak ve yaşatacağız” vaadi de yer aldı. TKG, etkinlikte anti-emperyalist mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Açıklamada, “Bu memleket bizim, diz çökmeyeceğiz” cümleleri öne çıktı. Açıklama TKG adına Nevin Bulut tarafından okundu.

MEMLEKETİN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE

Nevin Bulut, açıklamada şunları kaydetti: “Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, aramızdan 53 sene önce ayrıldılar. Hayatlarının en parlak döneminde, ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme gittiler. Sermaye diktatörlüğü yalnızca onları değil, bağımsızlık ve sosyalizm için mücadele eden gençliği de hedef almıştı. Amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Onlar bizimle yaşamaya devam ediyor. Patronlar, işgalci 6. Filo’yu Denizler gibi denize dökenlerden korkuyorlar. Ülkeyi emperyalistlere teslim etmenin ceremesini ödemekten korktular. Çareyi üç fidanı idam sehpasına yollamakta buldular. Denizler, korkmadan o sehpaya gittiler ve mücadelelerinin yaşayacağından eminlerdi.”

GELECEK İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Bulut, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler, mücadelenin sürdürülmesi ve verdiğimiz sözlerin tutulacağını göstermek için buradayız. ‘Onlar bu mücadeleye hayat verdi. Biz de sonsuza dek yaşatacak, başarıya ulaştıracağız.’ Bugün zayıflar, ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetemedikçe daha da saldırganlaşıyorlar. ‘Yeni Türkiye bu, alışacaksınız, diz çökeceksiniz’ diyorlar. Korkmaya devam ediyorlar. Gelecek için ayağa kalkan öğrencilerden ve sefalet koşullarında yaşayan emekçilerden korkuyorlar. Denizlerin mücadelesi aramızda, her ayağa kalktığımızda canlanıyor. ‘Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracak ve yaşatacağız’ diyoruz.”

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE

Bulut, devamında şu sözleri aktardı: “Mücadeleyi devralmış komünist gençler olarak söz veriyoruz! Ülkedeki NATO’ya, sermayeye ve gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Emperyalizmin iş birlikçilerinin kökünü kazıyacağız. Bu ülkenin mücadele eden emekçilerinin kökü dışarıda değildir; asıl kökü dışarıda olan emperyalizmin sadık iş birlikçileridir. AKP, bölgenin yeniden dizaynında suç ortağıdır. Bu ülkeyi seviyor ve bunu değiştirmek için azami gayret gösteriyoruz. Yurdumuz için yılmıyor, boyun eğmiyor, diz çökmüyoruz. Zorbalara karşı, devrimcilerin yolundan ayrılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Korkmakta, çekinmekte haklısınız. Saltanatınız son bulacak. Denizlerin düşlerindeki eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız.”